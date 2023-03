(Di mercoledì 22 marzo 2023) E'a quasi 99 anni, attivista nota come l'essuale italianaai campi di concentramento nazisti. Ne dà notizia il fondatore dei Sentinelli e consigliere ...

E' morta Lucy Salani, l'unica trans sopravvissuta ai lager - Cronaca Agenzia ANSA

È morta all'età di 98 anni Lucy Salani, attivista considerata la donna transgender più longeva d'Italia e anche l'unica tra le persone trans italiane a essere sopravvissuta a un campo di ...