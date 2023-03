“È lui lo sposo”. Nozze vip con abbondanza: festa enorme e banchetto senza limiti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Matrimonio vip da sogno, parole d’ordine: vietato rinunciare al lusso. Duecentocinquanta invitati, fuochi d’artificio e un banchetto d’altri tempi per un matrimonio che verrà ricordato a lungo. Come location è stato scelto l’hotel ‘La Sonrisa’ meglio noto con il nome il Castello delle cerimonie dove i due ragazzi si erano conosciuti. “Lei – racconta lo sposo – era venuta per organizzare i festeggiamenti per i 18 anni. È stato un vero colpo di fulmine”. “Amore a prima vista: ci siamo frequentati, ci siamo piaciuti. Ci siamo lasciati e poi ci siamo ripresi. Adesso abbiamo coronato il nostro sogno”. E ancora: “Avevo pregato di fare una cosa semplice – dichiara Pasquale -, invece è venuto fuori qualcosa di luculliano, a dismisura. A fare qualcosa di sobrio da noi proprio non ci si riesce”. Prima della torta non è mancato il buffet dei dolci”. Quando si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Matrimonio vip da sogno, parole d’ordine: vietato rinunciare al lusso. Duecentocinquanta invitati, fuochi d’artificio e und’altri tempi per un matrimonio che verrà ricordato a lungo. Come location è stato scelto l’hotel ‘La Sonrisa’ meglio noto con il nome il Castello delle cerimonie dove i due ragazzi si erano conosciuti. “Lei – racconta lo– era venuta per organizzare i festeggiamenti per i 18 anni. È stato un vero colpo di fulmine”. “Amore a prima vista: ci siamo frequentati, ci siamo piaciuti. Ci siamo lasciati e poi ci siamo ripresi. Adesso abbiamo coronato il nostro sogno”. E ancora: “Avevo pregato di fare una cosa semplice – dichiara Pasquale -, invece è venuto fuori qualcosa di luculliano, a dismisura. A fare qualcosa di sobrio da noi proprio non ci si riesce”. Prima della torta non è mancato il buffet dei dolci”. Quando si ...

