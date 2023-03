Dzeko: «Ritiro? Nell’Inter gioco ogni tre giorni e non voglio fermarmi adesso» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Islanda. Ecco le sue dichiarazioni Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa. BOSNIA – «Vogliamo iniziare con una vittoria, ma dobbiamo dare il massimo sul campo. La vittoria ci darebbe fiducia in vista delle prossime partite e ridurrebbe la pressione. Siamo pronti e vedremo cosa succede». Ritiro – «Nel club gioco ogni tre giorni e non voglio fermarmi adesso, sarei felicissimo se la nazionale facesse un grande risultato e andasse al primo europeo della sua storia. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Edin, attaccante dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Islanda. Ecco le sue dichiarazioni Edin, attaccante dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa. BOSNIA – «Vogliamo iniziare con una vittoria, ma dobbiamo dare il massimo sul campo. La vittoria ci darebbe fiducia in vista delle prossime partite e ridurrebbe la pressione. Siamo pronti e vedremo cosa succede».– «Nel clubtree non, sarei felicissimo se la nazionale facesse un grande risultato e andasse al primo europeo della sua storia. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra». L'articolo proviene da ...

