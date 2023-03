Dzeko ed Inter sempre più vicini | il rinnovo è possibile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Primi cambi per i Nerazzurri: #Lukaku ?? #Dzeko - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan… - GiuliaLoglisci_ : ????#Dzeko ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto per una sola stagione con l’#Inter. Ingaggio da 5 m… - VivaLaPino : Molti rinnoveranno perché non hai i soldi per sostituirli,i parametri 0 sarebbero una soluzione pero devi pagare le… - NackaSkoglund89 : Alcuni babbi di minchia qua sopra, coi baffi, credono al ridimensionamento dei costi elogiando dirigenza e società.… -

Nonostante l'età, in questa stagione,si è reso utile all'in 38 occasioni per un totale di 2206 minuti (fonte Transfermarkt). I Pro ed i Contro del rinnovo Nonostante l'età non più ...Poi la svolta, già comunicata dallo stessoall'. Non banale la cifra, ridotta di oltre il 15%, che tra l'altro permetterebbe al club di abbassare il monte ingaggi.RINNOVO - Quella di Edinera una delle situazioni più incerte in casa. Il bomber bosniaco, 37 anni appena compiuti, è in scadenza di contratto. Ma, stando a quanto riferisce ' ...

Dzeko dice sì all'Inter: accetta il rinnovo annuale con ingaggio a 5 milioni di euro TUTTO mercato WEB

Giornate di riflessione, sensazioni non proprio positive. Poi la svolta, già comunicata dallo stesso Dzeko all’Inter. Non banale la cifra, ridotta di oltre il 15%, che tra l’altro permetterebbe al ...Le strade di Edin Dzeko e dell'Inter sono destinate a proseguire nella stessa direzione. Come riporta infatti l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il bosniaco ha accettato l'offerta di ...