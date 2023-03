Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMercatoNews : #Dzeko non ha intenzione di ritirarsi - infoitsport : Porto-Inter, Dzeko vuole mandare un messaggio al club - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Porto-Inter, Dzeko vuole mandare un messaggio al club. Il rinnovo? Questa la situazione -

Gosens comee gli altri: i campioni con la laurea . Inter, ildi Gosens: "Mi sono laureato" . Così Gosens sui canali social: "Dopo quattro anni di duro studio ho raggiunto il ...Ildi lunedì è arrivato a destinazione in tempo reale e quanto accaduto ieri ad Appiano ...provocherebbe pubbliche sceneggiate come quelle fra Lukaku e Barella piuttosto che fra Onana e... poi qualche parola a distanza tra Onana enel corso del match di Champions League contro il ... si schierano tutti dalla parte del Toro di Bahia Blanca come testimonia ildi Emanuele: "...

Dzeko e il messaggio all’Inter: “Non mi fermo” Calciomercatonews.com

Edin Dzeko non va in gol dal 4 gennaio in Inter-Napoli e ha tutte le intenzioni di tornarci già con la sua nazionale, la Bosnia. Il percorso di qualificazione a Euro 2024 parte con l’Islanda e alla ...Edin Dzeko è tornato a parlare. Lo ha fatto dal ritiro della sua nazionale, quella Bosnia che l'attaccante dell'Inter vuole portare ai prossimi Europei. Ecco le sue parole in vista della sfida ...