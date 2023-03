Dzeko, due stagioni fotocopia. Il rendimento vale il rinnovo? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Edin Dzeko ha giocato due stagioni fotocopia con la maglia dell’Inter. Trascinatore fino a gennaio, poi il buio totale durato mesi e pagato dai suoi compagni. L’attacco non può affidarsi alla sua discontinuità, le prestazioni valgono il rinnovo? DUBBI – 17 marzo 1986 la data di nascita di Edin Dzeko, il limite più grande del calciatore. In due anni di Inter il bosniaco ha segnato ventotto gol in ottantasette partite, ma non ha vissuto sempre periodi ad alta quota. Se fino alla metà di gennaio si parlava di un trascinatore, di un leader, di un attaccante meritevole di rinnovo, oggi i dubbi sopravvengono e sono leciti. In campionato Dzeko sta confermando il calo intravisto nella scorsa stagione nello stesso periodo. L’ex Roma ha disputato due stagioni ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Edinha giocato duecon la maglia dell’Inter. Trascinatore fino a gennaio, poi il buio totale durato mesi e pagato dai suoi compagni. L’attacco non può affidarsi alla sua discontinuità, le prestazioni valgono il? DUBBI – 17 marzo 1986 la data di nascita di Edin, il limite più grande del calciatore. In due anni di Inter il bosniaco ha segnato ventotto gol in ottantasette partite, ma non ha vissuto sempre periodi ad alta quota. Se fino alla metà di gennaio si parlava di un trascinatore, di un leader, di un attaccante meritevole di, oggi i dubbi sopravvengono e sono leciti. In campionatosta confermando il calo intravisto nella scorsa stagione nello stesso periodo. L’ex Roma ha disputato due...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dzeko, due stagioni fotocopia. Il rendimento vale il rinnovo? - - ilcozzaronero : @Paolo78475202 @Fedeoer @gidf81 @Gianlu_BoNa1990 @theboss_1908 Ecco. Non vado a prendere i miei tweet di 5/6 anni… - GiusepppeStrig2 : @deliux9 Dzeko due anni di Inter ha giocato tre mesi per ogni campionato.... Dobbiamo rinnovare tutto spero anche la società - strag_87 : @LautaroMartinaz Dumfries lo daremo per due lire DD e Dzeko li riconfermeremo Correa rimane perché senza mercato - Mar_Coh96 : @davide_crippa @Filoribs Koulibaly insigne che erano la parte fondante della squadra e i più vecchi. Olivera anche… -