(Di mercoledì 22 marzo 2023) Edinfa un passo verso l’Inter e suldi contratto. Secondo ladello Sport l’attaccante bosniaco ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno per una sola stagione, con un ingaggio da 5 milioni di euro, inferiore rispetto all’attuale. La rosea precisa che la trattativa non si è ancora conclusa ma le sensazioni sono più che buone con l’Inter chiamata a dare risposta conche non segna dal 4 gennaio: “Dal punto di vista tecnico e sportivo i dubbi non esistono. E neppure dal punto di vista fisico. Vero che il bosniaco attraversa un momento negativo, che non segna in campionato dal 4 gennaio, che fisicamente sta pagando il conto di una prima parte di stagione caricata per intero o quasi sulle sue spalle. Ma l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : “#Dzeko apre al rinnovo di un anno e con cifre più basse” (Gazzetta) Scrive la rosea: “La cifra, ridotta di oltre… - Ftbnews24 : Inter, Dzeko apre al rinnovo: nuovi contatti tra Marotta e l’entourage del giocatore - CalcioNews24 : #Dzeko apre al rinnovo ?? - 12__Justin : RT @NonConoscoVG: La @Gazzetta_it questa mattina apre così. Siete d'accordo al rinnovo a 5 milioni? #Dzeko - IMAntipatico : RT @NonConoscoVG: La @Gazzetta_it questa mattina apre così. Siete d'accordo al rinnovo a 5 milioni? #Dzeko -

Edinavrebbe aperto al rinnovo coi nerazzurri per restare un altro anno a Milano, nonostante nelle ultime settimane non si sia parlato di questo aspetto Edinavrebbe aperto al rinnovo coi nerazzurri per restare un altro anno a Milano, nonostante nelle ultime settimane non si sia parlato di questo aspetto. Secondo quanto riportato ...Commenta per primo Il derby di Roma vinto dalla Lazio e un infuocato Inter - Juve con tanto di immancabili polemiche arbitrali hanno chiuso la 27esima giornata di campionato in Serie A , l'ottava nel ...Inter,al rinnovo per un anno: tocca al club."Ciclone Conte", cosìil Corriere dello Sport in prima pagina. Rottura imminente con il Tottenham, parte la corsa al tecnico. Premier ...

Dzeko apre al rinnovo con l'Inter: gli ultimi aggiornamenti 90min IT

Con un Romelu Lukaku ormai sempre più vicino al rientro in direzione Chelsea e una possibile conferma di Edin Dzeko date le buone prestazioni ... Giroud e starebbe pensando proprio al classe ’99 ...Infatti, Dzeko fino a gennaio ha siglato ben sette reti in Serie A ... Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante bosniaco avrebbe aperto ad un rinnovo per un altro anno a ...