Dumfries e gli altri: post mondiale valutazioni in crollo – TS (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quest’estate l’Inter potrebbe trovarsi a cedere qualche giocatore. Il problema, però, è che i nerazzurri potrebbero guadagnare meno di quanto auspicato quest’inverno. CALO – Alcuni giocatori nerazzurri hanno vissuto, in questa seconda parte di stagione, un calo delle prestazioni che potrebbe inficiare sulla loro valutazione. L’esempio più lampante è quello di Denzel Dumfries. Se subito dopo il mondiale l’olandese valeva 60 milioni di euro, ora è difficile pensare che ne possa valere più di 30. Oltre a lui, altri giocatori che quest’anno hanno reso sotto le aspettative sono Brozovic – cedibile per non più di 30 milioni – Correa e Gosens. Fonte: TuttoSport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quest’estate l’Inter potrebbe trovarsi a cedere qualche giocatore. Il problema, però, è che i nerazzurri potrebbero guadagnare meno di quanto auspicato quest’inverno. CALO – Alcuni giocatori nerazzurri hanno vissuto, in questa seconda parte di stagione, un calo delle prestazioni che potrebbe inficiare sulla loro valutazione. L’esempio più lampante è quello di Denzel. Se subito dopo ill’olandese valeva 60 milioni di euro, ora è difficile pensare che ne possa valere più di 30. Oltre a lui,giocatori che quest’anno hanno reso sotto le aspettative sono Brozovic – cedibile per non più di 30 milioni – Correa e Gosens. Fonte: TuttoSport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dumfries e gli altri: post mondiale valutazioni in crollo - TS - - Andrea_4moro : @FcInterNewsit Cioè, è andato via perché gli hanno venduto Hakimi e Peresic,e tornerebbe con gente come Dumfries ed… - Matthewjumped : @__anchemeno Gli ridono in faccia appena sentono il nome di dumfries - FFunesto : @giovaeffe Altri = gli allenatori top/elite che non ci possiamo permettere, e che comunque non verrebbero ad allenare Dumfries e Dimarco - DamianoMi : RT @wazzaCN: Lo so sono cagacazzo ma devo dirvi una cosa che mi ha fatto ridere, prende goal Maignan con sguardo laser e gli si dà dell’Han… -