(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – “Qualche mese fa mi ha telefonato una madre preoccupata per il figlio 15enne. Mi ha raccontato che il ragazzo prendeva allucinogeni e le aveva motivato questa scelta col fatto di aver letto numerosi articoli in cui c’era scritto che gli allucinogeni aumentano la plasticità cerebrale e vengono usati in modalità ‘microdosing'”, quantità piccole, “anche da persone importanti negli Usa. Aveva letto queste cose su Internet e poi era passato all’azione. Come capita con la cannabis, il messaggio che passa è: siccome queste sostanze possono essere terapeutiche, fanno bene e non male, e si costruisce una sorta di campagna alla fine della quale il prodotto va sul mercato e, se è legale o illegale, chi se ne frega”. Sono alcuni dei percorsi che portano verso il ‘mass market’ della. Dopo il“èto tutto”, racconta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellamucci1 : @Adnkronos Sempre contraria a qualsiasi droga non esistono leggere o pesanti sono droghe - vivereitalia : Droga sempre più 'delivery' e web, così cambia lo sballo post Covid - 3m1rtx : @giuseppeaufiero @ultimora_pol Effettivamente la cannabis non è pur sempre una droga, nooooo - SaluteFuturo : Droga sempre più 'delivery' e web, così cambia lo sballo post Covid - ledicoladelsud : Droga sempre più ‘delivery’ e web, così cambia lo sballo post Covid -

... aveva rivelato di aver abusato di alcol, cibo ein una certa fase della sua sensazionale ... 'Mi chiamavano 'Teddy due - cene' perché facevouna doppia ordinazione. Mangiavo quattro ...Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati nonè sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di ...... nessuno mi crede" Leggi Anche Michele Misseri scrive a 'Pomeriggio Cinque': 'Pensoalla mia ... Processo Scazzi, Michele Misseri in aula blitz a marsala Fotogallery - Sequestratacon l'...

Droga sempre più 'delivery' e web, così cambia lo sballo post Covid Adnkronos

L'analisi del medico Gatti all'Adnkronos: "Microdosing di allucinogeni, ritorno del crack, chem-sex, sempre nuove dinamiche consumo" ...In sintesi, la droga veniva prodotta in Spagna ... con professionisti dello spaccio che mantevano sempre e comunque un profilo basso per non dare nell'occhio.