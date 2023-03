Drag Race Italia passa su Paramount+ (Di mercoledì 22 marzo 2023) Drag Race Italia Drag Race Italia cambia casa. La terza edizione del reality dedicato al mondo delle Drag queen, fino ad ora trasmesso dal gruppo Warner Bros. Discovery, sarà disponibile su Paramount+. L’annuncio è arrivato in seguito alla conferma di tre nuove edizioni, che verranno rilasciate sempre dal servizio streaming, in Brasile, Germania e Messico, a cui se n’è aggiunta una speciale denominata Global Drag Race All Stars. Oltre che nel nostro paese, l’edizione Italiana, grazie a Paramount+, sarà poi fruibile anche negli Stati Uniti e in America Latina. “Drag Race è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 marzo 2023)cambia casa. La terza edizione del reality dedicato al mondo dellequeen, fino ad ora trasmesso dal gruppo Warner Bros. Discovery, sarà disponibile su. L’annuncio è arrivato in seguito alla conferma di tre nuove edizioni, che verranno rilasciate sempre dal servizio streaming, in Brasile, Germania e Messico, a cui se n’è aggiunta una speciale denominata GlobalAll Stars. Oltre che nel nostro paese, l’edizionena, grazie a, sarà poi fruibile anche negli Stati Uniti e in America Latina. “è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin ...

