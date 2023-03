‘Drag Race Italia’ arriva su Paramount+ (Di mercoledì 22 marzo 2023) Drag Race Italia arriverà su Paramount+. L’annuncio è della stessa piattaforma, che ha fornito un’ulteriore anticipazione. Oltre che in Italia, il programma arriverà infatti anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno. La notizia segue il recente annuncio di tre nuove edizioni di Drag Race in Brasile, Germania e Messico. Oltre a Global Drag Race All Stars, che sarà disponibile su Paramount+ quest’anno nei rispettivi paesi. LEGGI ANCHE: ‘The Flatshare’, innamorarsi della quotidianità secondo Anthony Welsh e Jessica Brown Findlay «Drag Race è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall’inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder. – ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO, SHOWTIME/MTV ... Leggi su funweek (Di mercoledì 22 marzo 2023) DragItalia arriverà su. L’annuncio è della stessa piattaforma, che ha fornito un’ulteriore anticipazione. Oltre che in Italia, il programma arriverà infatti anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno. La notizia segue il recente annuncio di tre nuove edizioni di Dragin Brasile, Germania e Messico. Oltre a Global DragAll Stars, che sarà disponibile suquest’anno nei rispettivi paesi. LEGGI ANCHE: ‘The Flatshare’, innamorarsi della quotidianità secondo Anthony Welsh e Jessica Brown Findlay «Dragè diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall’inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder. – ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO, SHOWTIME/MTV ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Costi alti, bassi ascolti. Come previsto Discovery scarica Drag Race. La terza edizione su Paramount+ - Lucadellisanti : La nuova stagione di Drag Race Italia arriva su Paramount+! - BingyNews : Drag Race Italia: Il programma si sposta su Paramount - Bingy News - layout_tkachev : RT @s7r0nz0: CONFERMATA FINALMENTE LA TERZA STAGIONE DI DRAG RACE ITALIA ???? - PaoloSutera : The category is: cambio piattaforma ma resto b*tch #DragRaceItalia @ParamountPlusIT -

