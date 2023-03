Drag Race Italia 3 confermato | ma cambia canale!

(Di mercoledì 22 marzo 2023)ritorna sui nostri schermi. Infatti è stata confermata la terza stagione, ma non sarà tutto come prima: unmento grande è in vista. I casting di3 sono aperti, ma una novità caratterizzerà questa stagione: non verrà più trasmessa su RealTime, bensì su Paramount+. Da tempo infatti la rete non era più interessata al prodotto, a causa dei bassi ascolti e ora lo show è definitivamente trasmigrato sulla nuova rete streaming. Funzionerà? Lo scopriremo presto. #torna con una nuova fantastica stagione e i casting sono finalmente APERTI! Se pensi di essere proprio tu la nuova’s NextSuperstar, invia subito la tua candidatura ...

Il programma trasmesso su Discovery è stato un flop: quale sarà il futuro dell'ex gieffino Sempre a proposito dell'ex gieffino che è stato vittima di un grave episodio , il programmaè ...Paramount+ si accaparra la terza stagione diItalia , spin - off italiano del fortunatissimo franchise RuPaul's. Le prime due stagioni erano state portate nel nostro paese da RealTime, con la formula classica delle versioni ...Carisma, originalità, audacia, talento: sono gli ingredienti diItalia , che arriverà su Paramount+! Sì, potrai vedere la nuova stagione prossimamente sul servizio streaming, con lequeen più agguerrite del nostro Paese che si mettono alla prova e ...

Tv: Drag Race Italia sbarca su Paramount+ Agenzia ANSA

Come ha reagito invece Tommaso Zorzi Il conduttore di Drag Race è noto per il suo umorismo e le sue risposte al vetriolo e, in questo caso, anche non riferendosi direttamente alla battuta di dubbio ...