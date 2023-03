“Dovete stare zitte!”. Il GF Vip irrompe in casa e censura Oriana, Micol e Giaele (Di mercoledì 22 marzo 2023) La quarantatreesima puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 20 marzo sera ha visto protagonista assoluta Giaele De Donà. La giovanissima influencer ha vissuto una serata all’insegna di tante emozioni, perché l’incontro con i nonni e la sua mamma, è stata proclamata terza finalista del reality show. Una grande gioia per la vippona, che dopo la puntata ha ammesso di essersi sentita sminuita nel corso di questa avventura. “Ti giuro in 24 anni è la prima cosa che sono riuscita a fare completamente da sola. Tutti, ogni cosa che facevo, aprivo il brand, “e ma tanto l’hai aperto perché tuo marito ti ha aiutata”. Sapere che io l’ho fatto da sola, che lui non è mai venuto, è veramente… Perché tanto volte io mi sono sentita sminuita. Quando andavo in giro con mio marito alle cene sapevo che era lui alla fine quello importante e io mi sentivo la bella ragazza che gli stava ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) La quarantatreesima puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 20 marzo sera ha visto protagonista assolutaDe Donà. La giovanissima influencer ha vissuto una serata all’insegna di tante emozioni, perché l’incontro con i nonni e la sua mamma, è stata proclamata terza finalista del reality show. Una grande gioia per la vippona, che dopo la puntata ha ammesso di essersi sentita sminuita nel corso di questa avventura. “Ti giuro in 24 anni è la prima cosa che sono riuscita a fare completamente da sola. Tutti, ogni cosa che facevo, aprivo il brand, “e ma tanto l’hai aperto perché tuo marito ti ha aiutata”. Sapere che io l’ho fatto da sola, che lui non è mai venuto, è veramente… Perché tanto volte io mi sono sentita sminuita. Quando andavo in giro con mio marito alle cene sapevo che era lui alla fine quello importante e io mi sentivo la bella ragazza che gli stava ...

