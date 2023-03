Dopo la casalinga di Voghera, ecco la tardona di Magherno. Sposata a sua insaputa (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la casalinga di Voghera, scommetto che fra le categorie archetipiche farà tendenza la tardona di Magherno; si resta comunque nella stessa provincia. Trattasi di una signora sessantacinquenne che, nel 2020, è andata in vacanza in Senegal e ne è tornata Sposata a sua insaputa. Dice che il bel quarantenne locale col quale aveva intessuto una fugace relazione vacanziera l’aveva sì invitata a una funzione in moschea, cui era seguito un ricevimento, ma lei non aveva capito trattarsi di una cerimonia di nozze, tanto meno le proprie. Così, Dopo tre anni di matrimonio contratto in stato confusionale, oggi il tribunale (italiano) l’ha sciolta dal vincolo. Ora, può capitare che una signora possa essere piuttosto distratta, tanto più se è in vacanza, e ci sta ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023)ladi, scommetto che fra le categorie archetipiche farà tendenza ladi; si resta comunque nella stessa provincia. Trattasi di una signora sessantacinquenne che, nel 2020, è andata in vacanza in Senegal e ne è tornataa sua. Dice che il bel quarantenne locale col quale aveva intessuto una fugace relazione vacanziera l’aveva sì invitata a una funzione in moschea, cui era seguito un ricevimento, ma lei non aveva capito trattarsi di una cerimonia di nozze, tanto meno le proprie. Così,tre anni di matrimonio contratto in stato confusionale, oggi il tribunale (italiano) l’ha sciolta dal vincolo. Ora, può capitare che una signora possa essere piuttosto distratta, tanto più se è in vacanza, e ci sta ...

