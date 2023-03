Dopo il rally le Borse tirano il fiato | per la Fed mini stretta da 25 punti base

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: dopo rally Europa tira il fiato in attesa della Fed, Milano chiude a - bizcommunityit : #Borsa: Europa ingessata con Milano a +0,1%, dopo rally si attende la Fed (RCO) - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - FinanciaLounge : .@LGIM fa il punto sulle prospettive di prosecuzione del buon avvio dell’anno - infoiteconomia : Borsa: Europa ingessata con Milano a +0,1%, dopo rally si attende la Fed (RCO) -

Restano i timori legati alle conseguenze della crisi bancariail salvataggio del Credit Suisse. La moneta unica tocca anche 1,08 dollari. Wall Street contrastata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiusura in ordine sparso per Borse europee al termine di una ...La seduta odierna ha visto scattare il semafoto sul rosso per Anima Holding che ha tirato il fiatodue rialzi di fila. Anima Holding frenaArchiviata la giornata di ieri con undi oltre il 3%,il rialzo superiore al 4% messo a segno lunedì, il titolo oggi ha prestato il fianco alle prese di profitto. A fine seduta ...Per quanto riguarda gli altri listini europei, fuori dalla zona euro, a Londra il Ftse100 e' salito dello 0,41% e a Zurigo l'indice Smi e' scivolato dello 0,10% con Credit Suisse in calo del 5,95% e ...

Borsa: dopo rally Europa tira il fiato in attesa della Fed, Milano ... Borsa Italiana

Archiviata la giornata di ieri con un rally di oltre il 3%, dopo il rialzo superiore al 4% messo a segno lunedì, il titolo oggi ha prestato il fianco alle prese di profitto. A fine seduta Anima ...Segno opposto per Iveco Group (+3,98%). Sul mercato dei cambi, l'euro si mantiene forte a 1,0791 dollari (1,0768 in avvio e 1,0770 ieri in chiusura), dopo aver toccato i massimi dallo scorso febbraio ...