Dopo anni di oversize, sono tornale le giacche cropped (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con la stagione più ballerina dell'anno alle porte, ogni certezza vacilla. Alla ricerca del perfetto outfit primaverile, il soprabito fa la differenza. E se dalle passerelle arrivano mille (e più) ispirazioni per design, tessuti e stili differenti, ciò che è certo è il fit. Addio silhouette oversize ed esageratamente ampie, è tornata la giacca corta 2023. Elegante o sportiva non importa, valorizza le forme e permette di giocare con strategici outfit stratificati. oversize vs cropped: chi vince Quello di cui si discute è un cambiamento tutt'ora in atto. Il passaggio dalle silhouette ampie a quelle più corte e smilze non è dei più semplici. È però chiaro che, sulle passerelle come tra lo Street Style, la tendenza si stia evolvendo. A dominare le conversazioni sulla moda ora sono design cropped. La giacca ...

