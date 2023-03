Dopo 18 anni, Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati: le prime foto del matrimonio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Lo rende noto la stessa cantante di Solarolo che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto di lei e il marito in abito nuziale e il commento secco: “Abbiamo detto sì”. La foto è stata pubblicata questa mattina sui social. In un precedente post, Pausini aveva pubblicato anche le promesse di matrimonio dei due sposi. La cantante e il compagno, insieme da 18 anni, hanno deciso di fare il grande passo. Il matrimonio era già stato deciso, due anni fa, ma fu rimandato a causa dell’emergenza Covid-19. Ora è arrivato il momento giusto, per la gioia della figlia Paola Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023)si. Lo rende noto la stessa cantante di Solarolo che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato unadi lei e il marito in abito nuziale e il commento secco: “Abbiamo detto sì”. Laè stata pubblicata questa mattina sui social. In un precedente post,aveva pubblicato anche le promesse didei due sposi. La cantante e il compagno, insieme da 18, hanno deciso di fare il grande passo. Ilera già stato deciso, duefa, ma fu rimandato a causa dell’emergenza Covid-19. Ora è arrivato il momento giusto, per la gioia della figlia Paola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Non c’è nulla di male a chiedere di poter pensionarsi poco dopo i 60 anni. Basta rendersi conto che avviene a spese… - SusannaCeccardi : All’Italia, che dopo anni di sx al potere sta lavorando in tutte le sedi internazionali per garantire il controllo… - amnestyitalia : Vent’anni dopo l’invasione dell’Iraq, l’impunità per i crimini di guerra regna sovrana - VeronicaChiara5 : @Stefania_67 Ieri malore per una compagna di classe di mio figlio, quarta elementare. Svenne e riprese conoscenza i… - baffettochefatw : RT @Iperbole_: A 99 anni si è spenta a Bologna Lucy Salani. Lucy era la donna trans più anziana ad essere ancora in vita dopo le deportazi… -