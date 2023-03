Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Donzelli: Centrodestra unito. Preoccupazioni Lega su escalation guerra condivise - #Donzelli: #Centrodestra #unito. - TV7Benevento : **Ucraina: Donzelli (Fdi), 'preoccupazioni Lega sono le nostre, centrodestra unito'** - - Marzo531 : RT @LucillaMasini: Fratelli d'Italia chiede che il 17 marzo si celebri la festa nazionale dell'unità d'Italia, ma la Lega vuole l'autonomia… - Civetta46262114 : RT @LucillaMasini: Fratelli d'Italia chiede che il 17 marzo si celebri la festa nazionale dell'unità d'Italia, ma la Lega vuole l'autonomia… - Alfonso0070 : RT @LucillaMasini: Fratelli d'Italia chiede che il 17 marzo si celebri la festa nazionale dell'unità d'Italia, ma la Lega vuole l'autonomia… -

... ilnon fugge di fronte alle responsabilità ma non dimentica Pratica di mare del Governo Berlusconi". Lo ha detto Giovannidi FdI, intervenendo in Aula della Camera in ......di "inadeguatezze" dimostrate dalla maggioranza di: "Avverto il dovere di denunciarle". Tra gli esempi portati in Aula dal presidente del Movimento 5 stelle, il caso Delmastro -...... migranti, Ue: le lacune del governo e il presidio costante di Mattarella Punti chiave 14:25 L'Aula approva la risoluzione di maggioranza 14:06 Ucraina:unito. Preoccupazioni ...