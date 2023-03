Donadoni | «Il Napoli sta meritando tutto quello che ha sin qui ottenuto Lo scudetto è lì»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’ex allenatore del, Roberto, ha concesso a Bruno Longhi per la trasmissione Apericalcio.torna sulle dichiarazioni contro De Laurentiis dove lo accusò di non capire di calcio. Di seguito le parole disul: «Il tempo insegna, ha capito tante cose, ha lavorato molto bene eche ha prodotto lo dimostra. Ilstache ha sin qui: non si tratta di parlare di favole, sogni o altro, questa è solida realtà. In serie A non c’è storia, loè lì, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa. Anzi, questo è un obiettivo che devono porsi e cercare di raggiungere». Un obiettivo che può essere ...

Roberto Donadoni - calciatore da 18 trofei, comprese tre Champions, e una carriera da tecnico sulle panchine, fra le tante, di Napoli, Cagliari, Parma