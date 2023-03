Donadoni | “Dissi che De Laurentiis non capiva di calcio Ora ho cambiato idea”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Robertoammette che in passato disse che Denondima ora haDietrofront di Roberto. L’ex allenatore del Napoli fa una confessione a Bruno Longhi nella trasmissione Aperi: “In passatoche Aurelio Denondi? Le cose sono cambiate, ha capito tante cose, ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che ha sin qui ottenuto: non si tratta di parlare di favole, sogni o altro, questa è solida realtà. In serie A non c’è storia, lo scudetto è lì, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa. Anzi, questo è un obiettivo che devono porsi ...

In Serie B il Livorno riparte da Roberto. Gli amaranto partono subito bene conquistando 6 ... Non mi sentivo tagliato per i suoi movimenti, glielo, volevo più libertà. Davo rispetto e lo ...In Serie B il Livorno riparte da Roberto. Gli amaranto partono subito bene conquistando 6 ... Non mi sentivo tagliato per i suoi movimenti, glielo, volevo più libertà. Davo rispetto e lo ...

Donadoni: "De Laurentiis ha fatto un grande lavoro: il Napoli deve porsi l'obiettivo Champions" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nell'intervista rilasciata dall'ex allenatore del Napoli a Bruno Longhi: 'De Laurentiis ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra'.La voglia di allenare, i meriti di De Laurentiis e la forza del Napoli, il cammino in Champions dei partenopei, del Milan e dell'Inter, le prospettive di Kvaratskhelia, le difficoltà di De Ketelaere e ...