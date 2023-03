Domenico Pozzovivo | “Ho perso un’occasione Era giusto che tornassi | ma ho fatto un errore”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 marzo 2023)hail proprio esordio stagionale alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, indossando la nuova maglia della Israel-Premier Tech. Il ciclista lucano ha dimostrato di essere ancora al top della condizione nonostante i 40 anni compiuti lo scorso 30 novembre e nella seconda tappa è stato grande protagonista, chiudendo in decima posizione con un ritardo di 56 secondi dallo statunitense Sean Quinn, trionfatore sul traguardo di Longiano.non è riuscito a intuire il momento decisivo che ha deciso la frazione ed è apparso decisamente amareggiato ai microfoni di InBici: “Sono dispiaciuto perché ho. Quando sono andati via sul muro cinque corridori pensavo che i Lotto Jumbo la chiudessero perché non avevano ...