Domenica a La Reggia Designer Outlet c’è il Fashion Festival: musica, intrattenimento e sconti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una data da segnare sul calendario quella del 26 marzo 2023, che segna l’appuntamento imperdibile del Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet di Marcianise e negli altri centri McArthurGlen di Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Un happening speciale pensato per intrattenere tutti i visitatori, dai più grandi ai più piccini. Una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping, con una serie di attività coinvolgenti e offerte strepitose. L’atmosfera di festa si propagherà all’interno di tutti Designer Outlet con orario prolungato: La Reggia sarà aperta eccezionalmente dalle 9:00 alle 21:00 con iniziative stimolanti e totalmente gratuite, trasformando ogni momento in un’esperienza entusiasmante da vivere insieme a tutta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una data da segnare sul calendario quella del 26 marzo 2023, che segna l’appuntamento imperdibile dela Ladi Marcianise e negli altri centri McArthurGlen di Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Un happening speciale pensato per intrattenere tutti i visitatori, dai più grandi ai più piccini. Una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping, con una serie di attività coinvolgenti e offerte strepitose. L’atmosfera di festa si propagherà all’interno di tutticon orario prolungato: Lasarà aperta eccezionalmente dalle 9:00 alle 21:00 con iniziative stimolanti e totalmente gratuite, trasformando ogni momento in un’esperienza entusiasmante da vivere insieme a tutta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... prolocovenaria : RT @LaVenariaReale: Sabato 25 e domenica 26 marzo vi invitiamo a trascorrere un weekend immersi nei coloratissimi Giardini della Reggia ??… - LaVenariaReale : Sabato 25 e domenica 26 marzo vi invitiamo a trascorrere un weekend immersi nei coloratissimi Giardini della Reggia… - JJRUSSIAN66 : @D10sAndrea Sostengo una cosa simile: se per le prossime SETTE partite il Napoli non si presenta proprio (tipo una… - infoitinterno : Santa Messa ogni domenica nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, le indicazioni per partecipare - ViviCampania : Caserta, alla Reggia torna la domenica gratis il 2 aprile - -