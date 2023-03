Docenti tutor, saranno formati in 40mila con un corso di 20 ore. Bonus annuo fino a quasi 5mila euro (lordi) annui. In arrivo il decreto (Di mercoledì 22 marzo 2023) In arrivo il decreto ministeriale riguardante la figura del docente tutor e orientatore per prevenire la dispersione scolastica. Questa figura sarà istituita a partire dall'anno scolastico prossimo e sarà finanziata con i 150 milioni di euro del fondo per la valorizzazione del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Inilministeriale riguardante la figura del docentee orientatore per prevenire la dispersione scolastica. Questa figura sarà istituita a partire dall'anno scolastico prossimo e sarà finanziata con i 150 milioni didel fondo per la valorizzazione del personale scolastico. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docenti tutor, saranno formati in 40 mila con un corso di 20 ore. Bonus annuo fino a quasi 5mila euro (lordi) annui… - PalliCaponera : @Lauraar71 @ilDiozzi Poi all'Università sono in affanno, nonostante il livello dei CdS si sia abbassato resta compl… - CameraDomenico : La finalità del workshop è fornire a Genitori, Docenti curriculari e di sostegno, Pedagogisti, Educatori, Psicologi… - Nadnad3010 : 'La trovo una visione ghettizzante, sia per i docenti che per ragazzi e le ragazze. ' “Il voto non descrive il li… - AntonioDeiara : @SMaurizi Sindrome Sineddoche per il ministro @Giuseppe_Valditara: 10 alunni per un pugno di classi e un pugno di d… -