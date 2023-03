Docente tutor e orientatore: due figure differenti, ecco cosa prevede il decreto (Di mercoledì 22 marzo 2023) In arrivo il decreto per la creazione dei docenti tutor e orientatori. La misura, annunciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prevede due figure: l'insegnante tutor e quello orientatore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) In arrivo ilper la creazione dei docentie orientatori. La misura, annunciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara,due: l'insegnantee quello. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Docente tutor, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 150 milioni di euro per a ... - - orizzontescuola : Docente tutor, 150 milioni dal Ministero: ci sarà un esame finale. Presentato il decreto - Agenparl : CS Docente tutor: dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 150 milioni di euro per avviare la p ... - - scorpio66966 : RT @PalliCaponera: @gattaraconvinta Lavoro con gli studenti da decenni Sono sempre più incapaci di gestire in autonomia la vita quotidiana… - AlessiaArnesano : @PalliCaponera All'esame di maturità (maturità, 18 anni, l'età in cui puoi votare) hanno il tutor per scrivere la t… -