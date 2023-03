Docente tutor, 150 milioni dal Ministero: il percorso si conclude con un esame. Presentato il decreto (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Con l’istituzione del tutor e del Docente orientatore comincia la grande rivoluzione del merito”: così il Ministro Giuseppe Valditara dopo l’incontro di ieri sera fra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i Sindacati di categoria, in cui è stato Presentato lo schema di decreto che prevede, con uno stanziamento di 150 milioni di euro nel 2023, l'istituzione di due figure professionali dedicate una a sviluppare la personalizzazione dell’istruzione nelle Scuole secondarie di II grado e l'altra a concretizzare l'attività di orientamento: il Docente tutor e il Docente orientatore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Con l’istituzione dele delorientatore comincia la grande rivoluzione del merito”: così il Ministro Giuseppe Valditara dopo l’incontro di ieri sera fra ildell’Istruzione e del Merito e i Sindacati di categoria, in cui è statolo schema diche prevede, con uno stanziamento di 150di euro nel 2023, l'istituzione di due figure professionali dedicate una a sviluppare la personalizzazione dell’istruzione nelle Scuole secondarie di II grado e l'altra a concretizzare l'attività di orientamento: ile ilorientatore. L'articolo .

