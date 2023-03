Dl superbonus, verso disponibilità banche a riacquisto crediti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le banche sarebbero disponibili a riprendere l'acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier. In queste ore i tecnici del Ministero dell'economia e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lesarebbero disponibili a riprendere l'acquisto deiderivanti dai bonus edilizi. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier. In queste ore i tecnici del Ministero dell'economia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il 30 settembre scors… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Superbonus, governo verso proroga al 30 settembre per le villette. @ultimora_pol - BozziniStefano : RT @Agenzia_Ansa: Proroga di tre mesi fino al 30 giugno per le villette, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei c… - piermolinengo : Ipotetica proroga in arrivo per il #Superbonus: il termine per accedere alla misura potrebbe essere posticipato al… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il 30 settembre scorso avev… -