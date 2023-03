Djokovic e gli Usa vietati perché non vaccinato al Covid: 'Mio corpo è più importante' - Sport - Tennis (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Tennista serbo ha saltato Indian Wells e ora Miami: non è più numero 1 al mondo: 'Nessun rimpianto. Spero di giocare gli Us Open ad ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilta serbo ha saltato Indian Wells e ora Miami: non è più numero 1 al mondo: 'Nessun rimpianto. Spero di giocare gli Us Open ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola23453287 : RT @itsmeback_: Nole, uno di noi ???? DJOKOVIC: 'NON HO RIMPIANTI PER LE MIE DECISIONI' Novak Djokovic ha rilasciato un'intervista alla CNN… - LucadiRoma2 : RT @itsmeback_: Nole, uno di noi ???? DJOKOVIC: 'NON HO RIMPIANTI PER LE MIE DECISIONI' Novak Djokovic ha rilasciato un'intervista alla CNN… - WhyWeKiss1 : RT @itsmeback_: Nole, uno di noi ???? DJOKOVIC: 'NON HO RIMPIANTI PER LE MIE DECISIONI' Novak Djokovic ha rilasciato un'intervista alla CNN… - Prosciutto9 : RT @itsmeback_: Nole, uno di noi ???? DJOKOVIC: 'NON HO RIMPIANTI PER LE MIE DECISIONI' Novak Djokovic ha rilasciato un'intervista alla CNN… - SantaCinzia : RT @itsmeback_: Nole, uno di noi ???? DJOKOVIC: 'NON HO RIMPIANTI PER LE MIE DECISIONI' Novak Djokovic ha rilasciato un'intervista alla CNN… -