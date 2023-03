Discriminazioni disabili, l’analisi della psicoterapeuta Marilena Menti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Discriminazioni disabili: l’ultimo caso in ordine cronologico raccontato dai mass media riguarda Nina, studentessa 19enne di Bologna a cui è stata sottratta la libertà di sostenere l’esame di maturità. E’ stata la scuola a sostituirsi alla decisione e imporre l’obbligo. Ne abbiamo parlato a Società Anno Zero con Marilena Menti, psicoterapeuta, intervenuta su Radio Cusano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023): l’ultimo caso in ordine cronologico raccontato dai mass media riguarda Nina, studentessa 19enne di Bologna a cui è stata sottratta la libertà di sostenere l’esame di maturità. E’ stata la scuola a sostituirsi alla decisione e imporre l’obbligo. Ne abbiamo parlato a Società Anno Zero con, intervenuta su Radio Cusano ... TAG24.

