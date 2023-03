Discarica abusiva in terreno della Regione e Città Metropolitana

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Trovata unadi 1000 metri quadri in unCampania ea Palma Campania Trovata unain unCampania edi Napoli. Circa 1000 metri quadrati ricadenti nel comune di Palma Campania, all’interno dei quali hanno sotterrato i rifiuti raccolti lungo via Ponte di Napoli, il tutto senza alcuna autorizzazione. Dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti un imprenditore, classe 1969 e un 41enne di San Gennaro Vesuviano. I CarabinieriStazione di Palma Campania hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmaraTerraMia : 20-03-2023 Discarica abusiva trovata a Borgo Mezzanone - AntennaSud : Taranto, discarica abusiva a due passi da Buffoluto - ottopagine : Tra Villa Literno e Giugliano una discarica abusiva a cielo aperto: si indaga #VillaLiterno - Bestemmieworld : MADONNACCIA DISCARICA ABUSIVA DI LIQUAMI #bestemmie #world - cronachecampane : Discarica abusiva di pellami tra Giugliano e Villaricca -

L'operazione di pulizia è iniziata nella primavera del 2022 si è completata il 19 marzo grazie a ventidue volontari Completata da ventidue volontari l'opera di bonifica di unasui calanchi della Pideura, tra Faenza e Brisighella, dopo un primo intervento avvenuto nella primavera del 2022. In poche ore, domenica 19 marzo, la squadra ha rimosso dalle argille ...Sarebbero emerse condotte reiterate digestione di rifiuti speciali pericolosi e non, con ...ma che di fatto veniva diretta verso altri centri di recupero o destinata illecitamente in,...Un lettore ha immortalato unalungo la Settevene Palo, fra Cerveteri e Bracciano. Enorme la quantità di rifiuti abbandonata, tra cui materassi, secchi, bottiglie di plastica, sedie, sacchetti e suppellettili.

Discarica abusiva trovata ad Arcore: accertamenti in corso Prima Monza

PALMA CAMPANIA – Una discarica abusiva in un terreno della regione Campania e della città metropolitana di Napoli. 1000 metri quadrati nel comune di Palma Campania all’interno dei quali sono stati ...(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Una discarica abusiva in un terreno, come hanno accertato i Carabinieri, di proprietà di Regione Campania e Città metropolitana di Napoli. 1000 metri quadrati nel comune di ...