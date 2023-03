Disagio minorile, il magistrato Ranieri incontra gli studenti di Ercolano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – “Disagio minorile, devianza minorile e micro delinquenza minorile”: è il titolo emblematico della giornata-evento promossa dall’Istituto Comprensivo “I.C.3 De Curtis Ungaretti” di Ercolano, con la partecipazione straordinaria del Sostituto Procuratore della DDA di Napoli, Vincenzo Ranieri, che porterà la sua esperienza tra i banchi di scuola mercoledì 22 marzo alle ore 11. L’incontro è previsto in chiusura della settimana dedicata alla legalità, alla giustizia, alla sicurezza e all’ambiente, nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione più ampio che la Scuola persegue da diversi anni. «Siamo molto orgogliosi della presenza autorevole del Dottor Vincenzo Ranieri, magistrato e uomo dello ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “, devianzae micro delinquenza”: è il titolo emblematico della giornata-evento promossa dall’Istituto Comprensivo “I.C.3 De Curtis Ungaretti” di, con la partecipazione straordinaria del Sostituto Procuratore della DDA di Napoli, Vincenzo, che porterà la sua esperienza tra i banchi di scuola mercoledì 22 marzo alle ore 11. L’incontro è previsto in chiusura della settimana dedicata alla legalità, alla giustizia, alla sicurezza e all’ambiente, nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione più ampio che la Scuola persegue da diversi anni. «Siamo molto orgogliosi della presenza autorevole del Dottor Vincenzoe uomo dello ...

