Diritti d’autore, Cna: “Dal mancato accordo tra Meta e Siae pesanti effetti sulle piccole imprese” (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA – “Il mancato accordo tra Meta e Siae sta causando non pochi problemi alle imprese del settore della comunicazione”. Una preoccupazione e un appello che arriva dalle imprese di Comunicazione e Terziario Avanzato della Cna, che scrivono: “Comprendiamo la necessità di tutelare il diritto di autore, anche alla luce della direttiva europea appena recepita, sull’utilizzo di opere soggette a copyright e sulla loro sulla diffusione digitale. Ma il danno per le imprese della Comunicazione nasce dal fatto che il mancato accordo ha fatto saltare le attività e le pianificazioni editoriali già avviate, per i propri clienti, peraltro pagate in anticipo”. E aggiungono: “Chiediamo una maggiore attenzione per il lavoro di tante ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA – “Iltrasta causando non pochi problemi alledel settore della comunicazione”. Una preoccupazione e un appello che arriva dalledi Comunicazione e Terziario Avanzato della Cna, che scrivono: “Comprendiamo la necessità di tutelare il diritto di autore, anche alla luce della direttiva europea appena recepita, sull’utilizzo di opere soggette a copyright e sulla loro sulla diffusione digitale. Ma il danno per ledella Comunicazione nasce dal fatto che ilha fatto saltare le attività e le pianificazioni editoriali già avviate, per i propri clienti, peraltro pagate in anticipo”. E aggiungono: “Chiediamo una maggiore attenzione per il lavoro di tante ...

