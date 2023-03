Direttiva Case Green: arriva il pieno di nuovissimi bonus | Come chiedere una pioggia di soldi (Di mercoledì 22 marzo 2023) La nuova Direttiva Green varata dal Parlamento Europeo cambierà i nostri edifici per sempre. Vantaggi anche fiscali per chi si adegua. Dal 2024 il primo passo. Lo scorso 15 marzo c’è stato il via libera del Parlamento Europeo in materia di efficienza energetica per quanto riguarda le Case Green. Secondo il testo della Direttiva Case Green approvato, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, Come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire entro il 2027 (E) e il 2030 (D). Case Green: cosa dice Direttiva Parlamento europeo – ilovetradingPer tenere conto delle ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 marzo 2023) La nuovavarata dal Parlamento Europeo cambierà i nostri edifici per sempre. Vantaggi anche fiscali per chi si adegua. Dal 2024 il primo passo. Lo scorso 15 marzo c’è stato il via libera del Parlamento Europeo in materia di efficienza energetica per quanto riguarda le. Secondo il testo dellaapprovato, gli edifici residenziali dovranno raggiungere,minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire entro il 2027 (E) e il 2030 (D).: cosa diceParlamento europeo – ilovetradingPer tenere conto delle ...

