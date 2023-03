Dimissioni Caroccia | Baccini | “Il centrosinistra perde pezzi | la nostra coalizione è unita”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Fiumicino – “Ilmentre ladi centrodestra è. Grazie al lavoro svolto in questi anni, arriviamo compatti per idee e programmi alle elezioni, mentre assistiamo allo sgretolamento del”. Con queste parole Mario, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative di maggio, commenta ledell’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo(leggi qui), aggiungendo: “Le elezioni si avvicinano e per quel che ci riguarda abbiamo scelto di presentarci esclusivamente con i simboli dei partiti di centrodestra che si sono già presentati alle regionali e alle politiche, insieme alle liste civiche che da sempre mi ...