Diablo IV | anteprima | si torna negli inferi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La beta diIV è disponibile: Lilith ci aspettava e siamo arrivatidi Blizzard. Abbiamo giocato le prime ore contenenti l’Atto I, tre classi e una boss fight: ecco le nostre impressioni iniziali sul nuovo titolo Blizzard. È fondamentale aprire questo articolo di resoconto della nostra prova diIV con una sorta di avvertenza, assolutamente cruciale per comprendere al meglio la scala di questo incredibile sequel. Vogliamo trasmettervi un’elemento cruciale prima di scendere nel concreto:IV sembra essere un gioco vasto, enorme, colmo di nuove dinamiche che si innestano l’un l’altra arricchendo la giocabilità del giocatore, e immaginate che non possono bastare un paio d’ore per scoprirle tutte. Almeno è un inizio. Tre classi, un’unico obiettivo Barbaro, Incantatore ...

Il fine settimana appena trascorso ha visto numerosi fortunati avere la possibilità di provare in anteprima l’attesissimo Diablo 4 con la prima Beta pubblica, riservata alla stampa e a chi aveva preor ...Riassumiamo tutti i dettagli sull'open beta di Diablo 4, incluse date e orari, inizio del preload e le ricompense ottenibili.