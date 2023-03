Di chi è lo scheletro di donna trovato a Siena a pochi centimetri di profondità (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo scheletro di donna è stato rinvenuto nella mattinata di ieri in via Camollia, di fronte alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio a Siena. Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori di manutenzione stradale e della condotta idrica e elettrica per la posa di cavi Enel: lo scheletro si trovava a pochi centimetri di profondità, circa 50cm sotto la superfice. I lavori sono stati immediatamente interrotti e l’area è stata bloccata al passaggio pedonale. Sul posto si sono ritrovati il personale di polizia, i carabinieri e l’Amministrazione comunale. Maria Gabriella Carpentiero, archeologa della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ha dichiarato alla stampa che molto probabilmente lo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lodiè stato rinvenuto nella mattinata di ieri in via Camollia, di fronte alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio a. Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori di manutenzione stradale e della condotta idrica e elettrica per la posa di cavi Enel: losi trovava adi, circa 50cm sotto la superfice. I lavori sono stati immediatamente interrotti e l’area è stata bloccata al passaggio pedonale. Sul posto si sono ritrovati il personale di polizia, i carabinieri e l’Amministrazione comunale. Maria Gabriella Carpentiero, archeologa della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di, Grosseto e Arezzo, ha dichiarato alla stampa che molto probabilmente lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alycecappellaio : RT @dariogiandeini: Chi dice di non avere mai sbagliato, di essere candido, mente. #TuttiAbbiamo qualche scheletro nell'armadio, come si d… - alycecappellaio : RT @dario39355099: C'è quel detto:' #TuttiAbbiamo uno scheletro nell'armadio', ma di chi sarà mai poi, questo scheletro? #DomanDario - UnTemaAlGiorno : RT @dariogiandeini: Chi dice di non avere mai sbagliato, di essere candido, mente. #TuttiAbbiamo qualche scheletro nell'armadio, come si d… - iceTeaSince1856 : RT @dariogiandeini: Chi dice di non avere mai sbagliato, di essere candido, mente. #TuttiAbbiamo qualche scheletro nell'armadio, come si d… - matitesbagliate : RT @dario39355099: C'è quel detto:' #TuttiAbbiamo uno scheletro nell'armadio', ma di chi sarà mai poi, questo scheletro? #DomanDario -