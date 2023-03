Design, Nuova accademia di belle arti per il terzo anno consecutivo è la migliore accademia italiana (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Naba, Nuova accademia di belle arti per il terzo anno consecutivo si riconferma la prima e unica accademia di belle arti italiana tra le migliori università al mondo per il settore art & Design comparendo nella classifica delle top 100 elaborata da QS world university rankings by Subject 2023. QS world university rankings è la classifica internazionale più accreditata in ambito università, che analizza e ordina gli atenei per qualità. Per produrre i ranking di quest’anno sono state analizzate 1.594 istituzioni nel mondo, attraverso 54 discipline accademiche suddivise in 5 aree tematiche. Per il settore art & ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Naba,diper ilsi riconferma la prima e unicaditra le migliori università al mondo per il settore art &comparendo nella classifica delle top 100 elaborata da QS world university rankings by Subject 2023. QS world university rankings è la classifica internazionale più accreditata in ambito università, che analizza e ordina gli atenei per qualità. Per produrre i ranking di quest’sono state analizzate 1.594 istituzioni nel mondo, attraverso 54 discipline accademiche suddivise in 5 aree tematiche. Per il settore art & ...

