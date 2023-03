Derby per Retegui, ma l’Inter ha la carta in casa! Intrigo Tigre ? TS (Di mercoledì 22 marzo 2023) Derby di Milano Inter-Milan per Mateo Retegui. L’argentino convocato da Mancini in Nazionale è l’uomo del momento. Gioca al Tigre con cui il club nerazzurro ha un canale preferenziale L’Intrigo ? Curiosità per vedere Retegui all’opera con la maglia dell’Italia. Domani ci sarà la sfida contro l’Inghilterra, primo test crash. l’Inter è sul giocatore del Tigre, convocato da Mancini. I nerazzurri non sono i soli interessati, c’è peraltro il Milan, alla ricerca di un nuovo numero nove. Occhio però all’Intrigo col Tigre. l’Inter e la squadra argentina stanno condividendo il giovane attaccante Facundo Colidio. Proprio Colidio e Retegui sono la coppia offensiva del Tigre. Con il primo, che ha ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)di Milano Inter-Milan per Mateo. L’argentino convocato da Mancini in Nazionale è l’uomo del momento. Gioca alcon cui il club nerazzurro ha un canale preferenziale L’? Curiosità per vedereall’opera con la maglia dell’Italia. Domani ci sarà la sfida contro l’Inghilterra, primo test crash.è sul giocatore del, convocato da Mancini. I nerazzurri non sono i soli interessati, c’è peraltro il Milan, alla ricerca di un nuovo numero nove. Occhio però all’cole la squadra argentina stanno condividendo il giovane attaccante Facundo Colidio. Proprio Colidio esono la coppia offensiva del. Con il primo, che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Mentre cercano scafisti per tutto il globo terraqueo e perseguono la maternità surrogata per tutto l’universo hanno… - mirkonicolino : (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori… - OfficialSSLazio : ?? L’uomo derby ha un messaggio per voi #LazioRoma | #AvantiLazio ?? - giulia_nrjb : @chillyjvmesfc @Fedenwski Parlavo del tentativo di insabbiare la sconfitta del derby con l’esaltazione delle presen… - Davjdemarra : @illuminista3 Vincere due derby e fumare per la Roma femminile: -