Derby Lazio Roma | individuato il tifoso con la maglia Hitlerson 88 | ecco chi è | era già stato “protagonista” in un altro derby

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La Polizia di, nel corso della serrata attività d’indagine volta ad individuare i soggetti responsabili di alcune condotte contrarie alla legge, poste in essere durante ilSS- AS, ha identificato il, di nazionalità tedesca, che ha indossato lacon la scritta “88”. La Digos della Questura di, congiuntamente al Commissariato Prati, grazie anche alle immagini realizzate dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica è riuscita ad intercettarlo tempestivamente e ha depositato al riguardo una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di. Il soggetto èimmortalato dalle immagini delle telecamere poste all’ingresso della Tribuna ...

OfficialSSLazio : Episodi di antisemitismo durante il derby: la condanna e le azioni della Lazio ?? - thecasualultra : Curva Nord Lazio and Curva Sud Roma yesterday at Derby Della Capitale ???????? - Gazzettadiroma : 'I cori antisemiti e le ingiurie a chiaro sfondo razziale di cui si sono resi protagonisti alcuni tifosi durante il…

