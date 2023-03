Denunciato il tifoso con la maglia “Hitlerson” a Lazio-Roma (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Polizia di Stato, nel corso della serrata attività d’indagine volta ad individuare i soggetti responsabili di alcune condotte contrarie alla legge, poste in essere durante il derby Lazio-Roma, ha identificato il tifoso, di nazionalità tedesca, che ha indossato la maglia con la scritta “Hitlerson 88”. La Digos della Questura di Roma, congiuntamente al Commissariato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Polizia di Stato, nel corso della serrata attività d’indagine volta ad individuare i soggetti responsabili di alcune condotte contrarie alla legge, poste in essere durante il derby, ha identificato il, di nazionalità tedesca, che ha indossato lacon la scritta “88”. La Digos della Questura di, congiuntamente al Commissariato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

