Delitto Avetrana | Misseri ottiene sconto di pena | fuori nella primavera 2024

Per l'omicidio della 15enne Sarah Scazzi, assassinata adil 26 agosto del 2010 stanno ... Secondo i magistrati il movente alla base delsarebbe stata la gelosia covata da Sabrina ...Il Tribunale di Sorveglianza rigettò per via dell'atteggiamento del contadino di, fermo ... la Corte Suprema sottolinea le "modalità commissive del" e la "fredda pianificazione d'una ...Sarah Scazzi era la 15enne diuccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. Oggi ... IlScazzi Per l'omicidio di Sarah Scazzi stanno scontando l'ergastolo Sabrina Misseri e Cosima ...

Delitto Avetrana, sconto di pena per Michele Misseri: “Cella troppo piccola, senza doccia e acqua calda” TPI

La figura di Michele Misseri rientra nel caso ormai conosciuto come "delitto di Avetrana", che ha visto la morte della 15enne Sarah Scazzi, uccisa e poi gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010.rinvenuto più di un mese dopo in un un pozzo di raccolta delle acque nelle campagne di Avetrana. Il ruolo di Michele Misseri nel delitto La verità era emersa nel corso delle indagini e Michele Misseri ...