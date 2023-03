Delegazione britannica a Taiwan: "È Paese cruciale per Occidente" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il deputato britannico Bob Stewart ha lanciato un appello per un aiuto e un supporto globale di più ampio respiro a Taiwan, perché "Taiwan è un Paese cruciale per l'Occidente". Stewart è capo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il deputato britannico Bob Stewart ha lanciato un appello per un aiuto e un supporto globale di più ampio respiro a, perché "è unper l'". Stewart è capo della ...

