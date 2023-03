DEF in arrivo a metà aprile: ecco i nodi ancora da sciogliere (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il governo Meloni ha meno di un mese per presentare il Documento di economia e finanza (Def) 2023, una delle prime sfide dell’esecutivo per l’anno in corso, per definire la cornice economica e finanziaria e gli obiettivi di finanza pubblica per il prossimo triennio. L’esecutivo dovrà anzitutto aggiornare le stime di crescita, indebitamento e inflazione per quest’anno. La Nota di aggiornamento al Def (Nadef) del 2022, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 settembre, aveva previsto per il 2023 – a causa dell’indebolimento del ciclo internazionale ed europeo – una crescita tendenziale allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del Def di aprile 2022. L’indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente era stimato nel 3,4%, inferiore all’obiettivo programmatico del 3,9%. Uno scenario che a distanza di sei mesi è, tuttavia, previsto in miglioramento. Le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il governo Meloni ha meno di un mese per presentare il Documento di economia e finanza (Def) 2023, una delle prime sfide dell’esecutivo per l’anno in corso, per definire la cornice economica e finanziaria e gli obiettivi di finanza pubblica per il prossimo triennio. L’esecutivo dovrà anzitutto aggiornare le stime di crescita, indebitamento e inflazione per quest’anno. La Nota di aggiornamento al Def (Nadef) del 2022, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 settembre, aveva previsto per il 2023 – a causa dell’indebolimento del ciclo internazionale ed europeo – una crescita tendenziale allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del Def di2022. L’indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente era stimato nel 3,4%, inferiore all’obiettivo programmatico del 3,9%. Uno scenario che a distanza di sei mesi è, tuttavia, previsto in miglioramento. Le ...

