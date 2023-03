(Di mercoledì 22 marzo 2023), virilità, ma anche paure, dubbi, pregiudizi e stereotipi. Per parlarne con leggerezza e ironia, ma con dati alla mano e spiegazioni scientifiche, è online unrealizzato dal conduttore radio e tv e scrittore Diego Passoni insieme all’urologo e influencer Nicola Macchione per sensibilizzare gli uomini ai temi dellain modo divertente. Leggi anche › Tumore alla prostata: rapporti sessuali frequenti per ridurre il rischio › Tumore alla prostata, torna ladi “Movember”: i consigli di 5 urologi d’eccellenza ...

... con una prevalenza maggiore nei: isono 4,4 volte in più rispetto alle femmine. ...Territoriale Sociale 20 che si pone come fine primario la creazione di un percorso integrato...Questo è un podcastalle donne. Non che non siano ben accetti anche i, purchè usino l'acqua micellare per lavarsi il viso, comprino creme anti - aging e usino regolarmente il ...Un sitone conserva il materiale critico e una bio - bibliografia. I materiali prelevati, ... il 2022, che ha visto pubblicare diversi consuntivi firmati dai maggiori decani () del mondo ...

Dedicato ai maschi: il nuovo podcast ironico, ma scientifico, su sesso e prevenzione Io Donna

Disturbi urologici: basta con i tabù! Per tradizione gli uomini parlano poco dei disturbi urologici, come quello alla prostata che colpisce oltre la metà dei maschi over 50. C’è un pregiudizio ...L'atleta di origini napoletane, nel 2018 ha iniziato la transizione e ha un figlio di 7 anni: «Cercano di escludermi dalle gare e mi dicono di tutto».