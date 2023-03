De Laurentiis: «Certo che questo giallorosso del Comune non c’entra niente col Napoli» VIDEO (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato questo pomeriggio alla conferenza stampa del ct della Nazionale Roberto Mancini in vista della sfida di domani sera al Maradona tra Italia e Inghilterra. Al termine della conferenza, come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, a Roberto Mancini, Gabriele Gravina e Marco Verratti sono state consegnate le medaglie della città di Napoli dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e dal sindaco Gaetano Manfredi. “Certo che questo giallorosso non c’entra niente col Napoli”, la battuta di De Laurentiis, riferito ai colori della città Siparietto del solito #DeLaurentiis nella sala stampa del Maradona in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha partecipatopomeriggio alla conferenza stampa del ct della Nazionale Roberto Mancini in vista della sfida di domani sera al Maradona tra Italia e Inghilterra. Al termine della conferenza, come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, a Roberto Mancini, Gabriele Gravina e Marco Verratti sono state consegnate le medaglie della città didal presidente azzurro Aurelio Dee dal sindaco Gaetano Manfredi. “chenoncol”, la battuta di De, riferito ai colori della città Siparietto del solito #Denella sala stampa del Maradona in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DeLaurentiis: «Certo che questo giallorosso non c’entra niente col Napoli» VIDEO Il presidente, presente alla con… - MarcelloElia3 : @senia65 @CarloAl87550029 Dal punto di vista della giustizia sportiva nulla, è già stato processato e assolto. Dal… - ethanfr65474363 : Certo che è strano che l’unica partita clamorosamente bucata dal Napoli di Aurelio De Laurentiis sia stata quella c… - uchetto : @lucacerchione Qua gli unici che devono stare zitti sono i delinquenti che usano il Napoli e lo stadio per i loro s… - WlaSuperlega : @MarcoGiordano6 Ti posso fare una domanda? Ma tu ci credi in quello che scrivi o te lo dettano e tu ricopi? È una d… -