Dax Harwood | “Triple H conosceva molto bene il potenziale degli FTR”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Durante il loro periodo a NXT, gli FTR erano conosciuti con il nome di Revival e hanno avuto modo di raccogliere un enorme successo: i due hanno infatti dato vita a match sensazionali, detenendo anche gli NXT Tag Team Championships. Purtroppo, come sappiamo, il loro stint nel main roster è stato gestito abbastanza male e il duo, appena avuta l’occasione, ha abbandonato la WWE per raggiungere l’AEW, dove Dax e Cash hanno nuovamente riscosso grande successo. Negli ultimi mesi si è parlatodi un possibile loro ritorno in WWE ora che HHH hapiù potere, ma il duo sembra destinato a rimanere in AEW. Parole al miele A proposito di HHH, durante il podcast FTR with Dax, quest’ultimo ha ricordato l’esperienza dei Revival in quel di Orlando, affermando cheH aveva colto già all’epoca il...