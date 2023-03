Davvero Millie Bobby Brown ha rifiutato 10 milioni di dollari per il film di Stranger Things?

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si possono rifiutare 10diper un? A quanto pareha fatto proprio questo. Dicendo no a uno spin-off del personaggio di Undici per una nuova storia di. Ecco perché l’ha fatto (foto Ansa). Meglio non controllare l’estratto conto prima di leggere questa notizia. Può causare problemi… Arriva dai media americani la news secondo cui la 19enneavrebbeun’offerta multimilionaria per realizzare unspin-off dial termine della quinta e ultima stagione della serie tv Netlfix. Le cui riprese stanno per cominciare. Un...