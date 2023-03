Davide Donadei contro il GF Vip 7 | il motivo legato a Maurizio Costanzo

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 22 marzo 2023)è uno dei concorrenti recentemente eliminati dal Grande Fratello Vip 7. L’ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini ha lanciato una vera e propria polemicail programma tv in una delle sue interviste, quella rilasciata a Super Guida Tv., infatti, ha fatto sapere di essere rimasto particolarmente male per non essere stato informato dagli autori o da chi per loro, della morte di, marito di Maria De Filippi. E sappiamo che lui conosce particolarmente bene la conduttrice visto che ha partecipato a Uomini e Donne. Ma vediamo che cosa ha dettoin merito.ha scoperto la morte didopo l’eliminazione Una volta tornato a contatto con ...