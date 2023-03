David Rossi | via libera alla seconda commissione d’inchiesta La figlia della vedova del manager | “Speriamo che sia la volta buona”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Unadi inchiesta sul caso di, il capocomunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio a Siena, c’era già stata e tra le conclusioni (non votata da Pd e Leu) c’era l’ipotesi che le lesioni sul corpo del dirigente non fossero compatibili con il suicidio. Oggi è arrivato il viaall’unanimità dell’AulaCameraproposta di legge che istituisce unaparlamentare di inchiesta sulla morte di. Laè composta da venti deputati. Procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria ed ha facoltà di acquisire copie di atti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ringrazio @redazioneiene per aver mantenuto alta l'attenzione sul caso della morte di David Rossi. Questa settimana… - repubblica : Morte David Rossi: dalla Camera via libera unanime a nuova commissione d'inchiesta sulla morte del manager Mps - Montecitorio : Con 233 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato la proposta di istituzione di una Commissione pa… - AnsaToscana : David Rossi: la Camera da l'ok alla commissione di inchiesta. Approvazione all'unanimità oggi, gli accertamenti con… - savimonti : RT @davide_vecchi: Approvata a unanimità la commissione parlamentare d’inchiesta sul caso David Rossi. #casodavidrossi #mps #siena https://… -

La Camera dei deputati ha dato il via libera all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, l'ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. L'istituzione della Commissione è stata approvata con 233 voti favorevoli e nessun contrario. 'Soddisfazione enorme per una ...Sono passati oltre dieci anni dalla morte di, l'ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca, e tanti restano ancora gli interrogativi. E' la sera del 6 ...ROMA " Via libera all'unanimità della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.fu trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. - foto agenziafotogramma.it - .

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Via libera all'unanimità dell'aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, il il capo della ...Sono passati oltre dieci anni dalla morte di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca, e tanti restano ancora gli interrogativi. E’ la sera del 6 ...