David Rossi, via libera alla Commissione d’inchiesta su cause morte (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – La Camera dei deputati ha dato il via libera all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. L’istituzione della Commissione è stata approvata con 233 voti favorevoli e nessun contrario. “Soddisfazione enorme per una votazione all’unanimità”, il commento all’Adnkronos di Antonella Tognazzi, vedova di Rossi. Resta tuttavia la “delusione” per l’emendamento presentato dal Pd che chiedeva di definire in 18 mesi la durata dei lavori della Commissione, giustificando la richiesta con una questione di rispetto per la famiglia per arrivare alla verità in un tempo definito. Il Pd “non si è mai rapportato con noi, non votò neppure ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – La Camera dei deputati ha dato il viaall’istituzione dellaparlamentare di inchiesta sulladi, l’ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. L’istituzione dellaè stata approvata con 233 voti favorevoli e nessun contrario. “Soddisfazione enorme per una votazione all’unanimità”, il commento all’Adnkronos di Antonella Tognazzi, vedova di. Resta tuttavia la “delusione” per l’emendamento presentato dal Pd che chiedeva di definire in 18 mesi la durata dei lavori della, giustificando la richiesta con una questione di rispetto per la famiglia per arrivareverità in un tempo definito. Il Pd “non si è mai rapportato con noi, non votò neppure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ringrazio @redazioneiene per aver mantenuto alta l'attenzione sul caso della morte di David Rossi. Questa settimana… - Montecitorio : Con 233 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato la proposta di istituzione di una Commissione pa… - repubblica : Morte David Rossi, via libera alla nuova commissione d'inchiesta - ledicoladelsud : David Rossi, gli interrogativi ancora aperti a 10 anni dalla morte - cittella : RT @ImolaOggi: Morte David Rossi, Carolina Orlandi: 'Letta non ha mai voluto incontrare né me né mia madre. Il suo partito è l'unico che no… -

David Rossi: ok alla commissione di inchiesta Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. Il testo è stato approvato con 233 voti a favore, nessun ... Varata alla Camera la Commissione d'indagine sul caso David Rossi, morto a Siena nel 2013 - Il responsabile della comunicazione di Mps è precipitato dalla finestra del suo ufficio. L'aula della Camera ha dato il via libera all'unanimità alla proposta di legge David Rossi, via libera alla Commissione d'inchiesta su cause morte La Camera dei deputati ha dato il via libera all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. L'istituzione della Commissione è stata approvata con 233 voti favorevoli e nessun contrario. "Soddisfazione enorme per una ... Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. Il testo è stato approvato con 233 voti a favore, nessun ...- Il responsabile della comunicazione di Mps è precipitato dalla finestra del suo ufficio. L'aula della Camera ha dato il via libera all'unanimità alla proposta di leggeLa Camera dei deputati ha dato il via libera all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, l'ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. L'istituzione della Commissione è stata approvata con 233 voti favorevoli e nessun contrario. "Soddisfazione enorme per una ... "Dissi a Letta: parla con la famiglia Rossi. Da allora non risponde più ai messaggi" ilGiornale.it David Rossi, gli interrogativi ancora aperti a 10 anni dalla morte Sono passati oltre dieci anni dalla morte di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca, e tanti restano ancora gli interrogativi. E’ la sera del 6 ... David Rossi, via libera alla Commissione d’inchiesta su cause morte La Camera dei deputati ha dato il via libera all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Sono passati oltre dieci anni dalla morte di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca, e tanti restano ancora gli interrogativi. E’ la sera del 6 ...La Camera dei deputati ha dato il via libera all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.