David Rossi, l'appello della figlia Carolina Orlandi a Le Iene a Meloni e Schlein (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le ombre sulla morte di David Rossi devono sparire: a formulare la richiesta e a rivolgere in tal senso un preciso appello al premier Giorgia Meloni e alla segretaria del Pd Elly Schlein, è stata la figlia del manager di Monte dei Paschi di Siena Carolina Orlandi in occasione del monologo pronunciato a Le Iene. David Rossi, l'appello a Le Iene della figlia Carolina Orlandi Carolina Orlandi, 31 anni, è figlia della moglie del manager di Monte dei Paschi di Siena David Rossi, improvvisamente scomparso dieci anni fa in ...

